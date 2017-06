Bangalore, London und Paris (ots/PRNewswire) -



- Groupify-Programm - europäische Reiseziele sind heißbegehrt für Gruppenunterkünfte



- Gastgeber und Gäste sind nur einen Anruf entfernt von persönlicher Unterstützung durch den Virtual Front DeskTM



HeyBnb (https://www.heybnbworld.com/), ein maßgeblicher globaler Akteur im Online-Marktplatz für alternative Unterbringung, entwickelt sich mit seiner schnellen Erweiterung seines Unterkunftsangebots rasant zu einem der bewährtesten Reisepartner für Gäste und Gastgeber. Seine "Inspektions- und Sicherheitsprotokolle" werden kontinuierlich überprüft, was sowohl Gästen wie auch Gastgebern zugutekommt. Mit einer benutzerfreundlichen Technologie, um das Einstellen von Online-Immobilien für seine Gastgeber zu erleichtern und einen nahtlosen Buchungsprozess für seine Gäste zu ermöglichen, überprüft HeyBnb jeden Gastgeber und Gast durch mehrere Kontrollinstanzen, die mit einem gültigen, staatlich anerkannten Ausweis beginnen.



"Der Identifikations- und Überprüfungsprozess ist sogar noch wichtiger, wenn Freundesgruppen und Familien zusammen über unser 'Groupify'-Programm reisen", sagte Kenny Blatt, Mitgründer, HeyBnB. HeyBnb-Gruppen können nun gemütliche Cottages oder wunderschöne Villen mit einer lokalen Note in Indien und im Ausland genießen. Aufgrund steigender Nachfrage nach diesen Arten der Unterbringung in ganz Europa erweitert HeyBnb seine internationalen Verzeichnisse, die sich auf Gruppenunterkünfte konzentrieren, in rasantem Tempo.



Der Virtual Front DeskTM sichert, dass mit HeyBnb die zuverlässigste und sicherste Plattform mit einem ständig erreichbaren Telefonbereitschaftsdienst für Kunden gewählt wird. "Gäste haben sich positiv zu unseren angebotenen Diensten und Optionen geäußert und Vertrauen ist das Herzstück unseres Wertversprechens", erklärte Blatt. Kommentare von HeyBnb-Gästen bestätigen diesen Punkt. So erklärt Herr George, der seinen Hochzeitstag feiert: "Wir haben über HeyBnb in der Unterbringung eingecheckt, die genauso war, wie wir online gesehen hatten und einen perfekten Ausblick auf das Tal bot."



Mit Hauptsitz in Singapur und anderen Geschäftsbetrieben in Bangalore ist HeyBnb ein bewährter Online-Marktplatz und ein bewährtes Gastfreundschaftsnetzwerk, das Anwendern die Möglichkeit bietet, Unterkünfte für kurzfristige Aufenthalte in über 100 Städten in Indien und in mehr als 70 Ländern über ein Mobiltelefon, Tablet oder online zu verzeichnen, zu erkunden oder zu buchen. Durch HeyBnb können Gastgeber durch Extraplatz in ihren Immobilien zusätzlich Geld verdienen, während Reisende komfortable und erschwingliche alternative Unterbringungen online buchen können.



Apps verfügbar für iPhone (https://itunes.apple.com/in/app/heybnb/id1130856834?mt=8) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heybnb.app&hl=en).



