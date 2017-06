Stuttgart (ots) -



Der Carsharing-Standort Stuttgart schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter fort: car2go durchbricht in der Landeshauptstadt mit der größten elektrischen, flexiblen Carsharing-Flotte der Welt erstmals die 100.000 Kunden-Marke. In weniger als fünf Jahren hat car2go damit nicht nur zigtausenden Stuttgartern einen täglichen Kontakt zur Elektromobilität ermöglicht. car2go hat auch gezeigt, dass elektrisches, flexibles Carsharing funktioniert. Über 18 Millionen elektrische Kilometer legten die Stuttgarter seit dem Start von car2go in Stuttgart im November 2012 zurück - mit reinem Ökostrom und ohne Abgase.



Pünktlich zum Überschreiten der 100.000-Kunden-Marke rückt car2go seine Kunden in den Mittelpunkt und startet seine neue, globale Kampagne ourcar in der Landeshauptstadt. Im Zentrum stehen 43 Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die "ihr" Auto präsentieren und von ihrem Alltag mit dem Carsharing erzählen. Stellvertretend für die 100.000 Kunden stehen sie für ein neues Lebensgefühl und sind stolz darauf, ein Auto mit anderen zu teilen - getreu dem neuen car2go Motto "Proud to Share", das zukünftig das Heck aller car2go Autos in den weltweit 26 car2go Standorten des internationalen Marktführers ziert.



Zur 550 Fahrzeuge großen Stuttgarter Flotte gehören seit Mitte April auch 50 neue elektrische Mercedes-Benz B-Klassen. Die neuen Fahrzeuge komplettierten das Portfolio und bieten den car2go Kunden echten Mehrwert: "Ich nehme die neue B-Klasse immer gerne, um mit mehreren Freunden zu fahren und dann auch mal für eine weitere Strecke. Oder wenn man mal was einkaufen oder abholen muss, ist ein smart manchmal zu klein", sagt die Stuttgarterin Mirabai Grüb, die car2go rund dreimal pro Woche nutzt.



Wie die smart fortwo electric drive können die Kunden die B-Klassen im gesamten Stuttgarter Geschäftsgebiet auf allen öffentlichen Parkplätzen, in Bereichen fürs Anwohnerparken, auf extra für car2go reservierten Parkspots und in ausgewählten Parkhäusern kostenlos abstellen. "Mit dem car2go stell ich mich einfach auf die Parkplätze, zahle nichts und bekomme keine Strafzettel. Das ist einfach genial, genauso wie in manchen Parkhäusern parken zu können", fügt Mirabai Grüb an.



car2go hat bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern einen Nerv getroffen. Und so ist es kein Wunder, dass die Landeshauptstadt in einer Mobilitätsstudie von PricewaterhouseCoopers (PwC) und dem Institut für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nicht nur den ersten Platz in der Kategorie Elektromobilität, sondern auch den zweiten Platz im Gesamtranking erhält. Neben dem dichten Ladesäulennetz wird als Erfolgsfaktor die komplett elektrifizierte Carsharing-Flotte von car2go angeführt.



