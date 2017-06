In der kommenden Legislaturperiode wird laut Kanzlerin Merkel massiv in den Breitbandausbau investiert. Bis 2025 soll 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Auch das Ziel für 2018 soll erreicht werden.

Deutschland soll bis 2025 mit Investitionen von 100 Milliarden Euro nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Gigabit-Breitband-Bereich vordringen. Die CDU-Vorsitzende kündigte am Mittwoch an, dass der Ausbau mit schnellen IT-Verbindungen in der kommenden Legislaturperiode massiv vorangetrieben werden solle. "Wir werden bis 2023, 2025 100 Milliarden Euro investieren in diesem Bereich und in den Gigabit-Bereich vorrücken", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...