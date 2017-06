NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-amerikanischen Anleihemarkt hat sich der Renditeanstieg am Mittwoch fortgesetzt. In den langen Laufzeiten fielen die Kurse dementsprechend zurück, in den kurzen Laufzeiten stagnierten sie. Am Dienstag hatten Bemerkungen von Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), für kräftigen Zinsauftrieb an vielen Anleihemärkten gesorgt, so auch in den USA. Diese Entwicklung setzte sich am Mittwoch in schwächerer Form fort. Draghi hatte sachte Hinweise für eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik gegeben.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls unverändert bei 99 19/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 6/32 Punkte auf 101 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,23 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 16/32 Punkte auf 104 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent./bgf/jsl/jha/

