Unter normalen Umständen stellen Leitungen kein besonderes Risiko für Leben und Sachwerte da. Daher sind diese zur Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie geeignet und dürfen dafür verwendet werden.

Dabei müssen alle Leiter und Leitungen so ausgewählt werden, dass sie den möglicherweise auftretenden Spannungen und Strömen sowie allen zu erwartenden Betriebsbedingungen in einem Betriebsmittel oder einer Anlage entsprechen, in denen sie eingesetzt werden.

Leitungen sind entsprechend herzustellen, zu installieren, zu schützen und instand zu halten, dass Gefahren vermieden werden.

Die Temperatur-Grenzbedingungen, unter denen ...

