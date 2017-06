Zürich (ots) - Der Rothrister Traditionsbetrieb Rivella weist

Verkaufsgerüchte zurück. «Der Verkauf der Firma steht heute nicht zur

Diskussion», sagt Rivella-Chef Erland Brügger im Interview mit der

«Handelszeitung».



Die unklare Nachfolgesituation befeuert seit Jahren die

Gerüchteküche. Aktuell führt die zweite Barth-Generation das

Unternehmen, ein Einstieg der dritten Generation zeichnet sich

derzeit aber nicht ab, wie Brügger sagt. Immerhin: «Wir führen zum

Thema dritte Generation offene Gespräche mit der Eigentümerfamilie»,

so der Rivella-Chef.



Was das operative Tagesgeschäft angeht, kritisiert Brügger

politische Auflagen und eine drohende Zuckersteuer. Die Mehrheit der

Konsumenten habe kein Gesundheits- oder Gewichtsproblem, bemängelt

er.



Originaltext: Handelszeitung

