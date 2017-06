Zürich (ots) - Die Schweizer Ländergesellschaft von Microsoft

gehört neu einer Offshore-Gesellschaft auf den Bermudas. Seit Mitte

Juni gehört die Microsoft Schweiz GmbH einer MBH Ltd. mit Sitz in der

Bermuda-Hauptstadt Hamilton. Microsoft-Sprecher Tobias Billeter

bestätigt die Handänderung gegenüber der «Handelszeitung», will aber

keine konkreten Angaben zum Hintergrund machen: «Was transparent

gemacht werden musste, wurde transparent gemacht.»



Die Transaktion dürfte steuerliche Gründe haben. Einst im direkten

Besitz des Stammhauses, gehörte Microsoft Schweiz seit drei Jahren

einer Gesellschaft in Luxemburg. Diese hatte immerhin eine eigene

physische Präsenz. Die MBH Ltd. hingegen ist in einem anonymen

Bürogebäude domiziliert, in dem auch eine grosse Offshore-Kanzlei

registriert ist. Bekannt ist nur, dass die Gesellschaft seit Anfang

Juni auch Eigentümerin von Microsoft Neuseeland ist. Offenbar zieht

der Software-Konzern in Bermuda Auslandbeteiligungen zusammen.



