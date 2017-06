Zürich (ots) - UBS-Kunden droht neuer Ärger durch

Amtshilfegesuche: Nach Frankreich, Spanien und jüngst Österreich und

Polen erwägen weitere Staaten, bei der Eidgenössischen

Steuerverwaltung Amtshilfegesuche einzureichen. Das ergaben

Recherchen der «Handelszeitung».



Die Amtshilfegesuche basieren auf Informationen, die deutschen

Ermittlern 2012 bei einer Hausdurchsuchung der Frankfurter

UBS-Filiale in die Hände fielen und die der nordrheinwestfälische

Finanzminister Norbert Walter-Borjans vor gut einem Jahr zwanzig

europäischen Staaten zur Verfügung stellte. Sie betreffen ein

Anlagevolumen von mehr als 100 Milliarden Franken (Stand 2006).



Bereits publik sind die Gesuche von Frankreich, Spanien und jüngst

Österreich und Polen. Doch dabei wird es nicht bleiben. Weitere

Staaten sind bereits informell bei der Steuerverwaltung vorstellig

geworden. Die tschechische Finanzverwaltung teilt mit, sie sei daran,

die Daten zu verarbeiten und «ziehe ein Gesuch an die Schweiz in

Betracht».



