Zürich (ots) - Philipp Fankhauser lanciert eine eigene Teemarke.

Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Dazu

hat der bekannte Schweizer Bluesmusiker in Rümlang ZH die Firma Big

Easy Tea Brewers GmbH gegründet. Entstanden sei das Vorhaben, weil in

der Schweizer Gastronomie praktisch nur gesüsster Eistee ausgeschenkt

werde, sagt Fankhauser. Was lange gefehlt habe, sei ein «Iced Tea»,

wie man ihn in den USA kenne: «Kalter Tee, schmackhaft, ungesüsst.»



Fankhausers Geschäftsmodell: Spezielle Tea-Maker-Maschinen, die er

in der Gastronomie aufstellen lässt. Vier Schweizer Restaurants

führen seinen «Big Easy Iced Tea» bereits; der Musiker peilt «ein

paar hundert Maschinen in den nächsten sechs Jahren» an. In der Regel

schwören Bluesmusiker auf Bourbon oder Whiskey. Fankhauser mag es

sanfter: «Ich bin ein Tea-Junkie.»



