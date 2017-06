München (ots) -



Rund 40 weiblichen und männlichen Sanitätsoffizieranwärter des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, die derzeit an einer der Universitäten in Bayern oder Baden-Württemberg studieren, werden am 30. Juni von Generalstabsarzt Dr. Gesine Krüger in München zum Leutnant, dem ersten Offizierdienstgrad, befördert. Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben Dr. Marcel Huber wird die jungen Offizieranwärter im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei begrüßen und zu ihnen sprechen. Der Festakt wird von dem Holzbläserquintett des Heeresmusikkorps Veitshöchheim musikalisch gestaltet. Zudem werden auch Vertreter der französischen Militärschule École du Val-de-Grâce sowie Kadetten der École de Santé an dem festlichen Akt teilnehmen.



Hintergrund:



Zu Beginn einer Karriere im Sanitätsdienst der Bundeswehr entscheiden sich die Sanitätsoffizieranwärterinnen und -anwärter für eine Approbationsrichtung. Sie studieren an einer öffentlichen Universität in den Bereichen Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie und Lebensmittelchemie. Über 3.000 weibliche und männliche Sanitätsoffiziere leisten ihren Dienst im Sanitätsdienst der Bundeswehr, sei es in einem der modern ausgestatteten Bundeswehrkrankenhäuser, in den regionalen Sanitätseinrichtungen, Fachinstituten oder in den Sanitätsregimentern. Das Verwendungsspektrum ist breit gefächert. Die vielfältigen Aufgabengebiete reichen von Patientenversorgung über Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung, Ausbildung und Lehre bis hin zu Führung und Management. Außerdem besteht die Möglichkeit, wissenschaftlich, zum Beispiel in der Forschung, tätig zu sein oder im Bereich der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zu arbeiten.



Hinweis für die Medien



Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Um Anmeldung mit beiliegendem Formular wird gebeten.



Termin: 30. Juni 2017.



Eintreffen bis spätestens 12.45 Uhr.



Ort: Bayerische Staatskanzlei Franz-Josef-Strauß-Ring 1 80539 München



Programm: bis 12.45 Uhr Eintreffen der Journalisten 13.00 Uhr Beginn Festakt



13.05 Uhr Grußwort Staatsminister Dr. Marcel Huber



13.20 Uhr Rede Generalstabsarzt Dr. Gesine Krüger und Beförderung der Sanitätsoffizieranwärter



14.00 Uhr Stehempfang



15.00 Uhr Ende



