FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 5. Juli:

DONNERSTAG, DEN 29. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandel 05/17

08:00 D: Überschuldungsstatistik Jahr 2016 08:00 D: Schulden der öffentlichen Haushalte 1. Vierteljahr 2017

08:00 S: Hennes & Mauritz Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 07/17

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 06/17 09:00 E: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig)

10:00 D: VDMA Auftragseingang 05/17 10:00 D: MLP Hauptversammlung, Wiesloch

10:00 D: Bijou Brigitte Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Sixt Leasing Hauptversammlung, München 10:00 D: Bauer Hauptversammlung, Schroben. 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/17 10:30 D: Merck KGaA eröffnet ein neues Verpackungszentrum in Aubonne/Schweiz für Biotech-Produkte mit Vorstandschef Stefan Oschmann 10:30 D: Pk BASF zu Forschungsvorhaben, u.a. mit Vizevorstandschef Martin Brudermüller, Ludwigshafen 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig)

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 06/17 11:00 EU: Geschäftsklimaindex 06/17

11:00 D: Nanogate Hauptversammlung, Saarbrücken 11:00 D: VDIK Halbjahres-Pk, Frankfurt 14:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/2017 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 19:00 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London 22:15 USA: Nike Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Covestro Capital Markets Day D: GFT Technologies Capital Markets Day D: Hella Capital Markets Day USA: Micron Technologies Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Abschluss Deutscher Bauerntag 2017 des Bauernverbands + Rede EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) + Rede Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) 09:00 D: Bundestag mit Regierungserklärung Merkel zum EU- und G20-Gipfel 09:30 D: Zweiter Tag der Bankentagung "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft 10:00 D: Bayerischer Sparkassentag 2017 mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassenpräsident

Ulrich Netzer + 0900 Pressefrühstück mit Ulrich Netzer

10:00 D: Pk Beiersdorf Vorstandschef Stefan Heidenreich und Bürgermeister Olaf Scholz informieren über Neubau der Konzernzentrale 10:00 D: DZ Bank Kapitalmarktkonferenz u.a. mit DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch, ifo-Präsident Clemens Fuest, RWI-Präsident Christoph Schmidt 10:00 D: Pk Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zu Studie über Wirtschaftswachstum und seine Folgen, Berlin 10:00 D: Ikea-Bett"Malm" beschäftigt BGH - Frankfurter Designbüro klagt wegen angeblichen Ideenklaus 10:00 D: Oberlandesgericht verhandelt zwei Klagen auf Rückabwicklung von Kaufverträgen von zwei abgasmanipulierten VW-Fahrzeugen, Celle 11:00 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet über Schadensersatzansprüche von Thyssen Krupp gegen einen Ex-Manager im Zuge des sogenannten Schienenkartells, Erfurt 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können 14:00 D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.2017) Das Saarland hat 2017 und 2018 den Vorsitz. Aktuelle Schwerpunkte der Konferenz sind Cybersicherheit und Digitalisierung. D: Aufsichtsrat von Bombardier Transportation entscheidet über Eckpunkte für die Neuausrichtung des Unternehmens, Berlin D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.) IRL: Frist für Verhandlungen zur Regierungsbildung in Nordirland läuft aus

FREITAG, DEN 30. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 06/17 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 05/17

01:30 J: Verbraucherpreise 05/17 / Tokio 06/17 01:50 J: Industrieproduktion 05/17 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17

07:00 D: Hornbach Holding Q1-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsmsatz 05/17

08:45 F: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 05/17 09:30 D: Delivery Hero Erstnotiz Prime Standard 09:30 D: Noratis Erstnotiz Segment Scale

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 06/17 10:00 D: Sixt Hauptversammlung, München 10:00 D: Strabag Hauptversammlung, Köln 10:30 GB: BIP Q1/17 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 06/17 (vorab) 11:00 GB: Zeal Network Hauptversammlung, London 12:00 D: Uniper Analyst & Investor Call: Deep Dive - Gas Midstream 14:00 PL: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/17 15:45 USA: PMI Chicago 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, Luxemburg, Spanien

MONTAG, DEN 3. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Tankan Q2/17

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (endgültig) 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 10:30 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 05/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (vorläufig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 06/17 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/17 16:00 USA: Bauausgaben 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Kfz-Absatz 06/17

SONSTIGE TERMINE D: 23,6 Mrd. Euro für atomare End- und Zwischenlagerung werden fällig Es zahlen die Atomkonzerne Eon, RWE, Vattenfall und EnBW ETH: Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union (AU) (bis 04.07.) Die rund 50 Regierungs- und Staatschefs Afrikas treffen sich für den 29. Gipfel in der Heimat der AU, Addis Abeba. Hauptthema bei dem Spitzentreffen sollen die junge Menschen in Afrika sein. Addis Abeba

HINWEIS USA: Verkürzter Börsenhandel (bis 19.00 h)

DIENSTAG, DEN 4. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:30 S: Riksbank Zinsentscheid

10:00 D: Manz AG Hauptversammlung, Filderstadt

11:00 EU: Erzeugerpreise 05/17 11:00 D: Diehl Bilanz-Pk, Nürnberg 11:00 D: WCM Hauptversammlung, Berlin 11:30 D: VDA Jahres-Pk, Berlin

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Grenke Neugeschäft 1. Halbjahr 2017 D: VDA, VdiK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) Vorstellung einer Studie zur Vergütung von Vorständen im Dax und MDax 12:00 D: Pk der G20-Think-Tanks zum G20-Gipfel in Hamburg (7./8. Juli) 12:00 D: Dürfen Banken bei Darlehen an Unternehmer eine Bearbeitungsgebühr kassieren? - BGH verhandelt mehrere Fälle, Karlsruhe 13:45 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Antrag von Gillette auf Einstweilige Verfügung gegen den Konkurrenten Wilkinson 17:15 D: Festakt zum 150. Jubiläum des Anlagen- und Maschinenbauers Voith

- Redner: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

F: Regierungserklärung von Premierminister Edouard Philippe mit anschließender Vertrauensabstimmung ETH: Abschluss Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union (AU), Addis Abeba

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 5. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 06/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/17

09:00 EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) 09:45 I: PMI Dienste 06/17 09:50 F: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 06/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6.

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachmesse "ConCarExpo"» zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Sicherheit im Fahrzeug (bis 06.07.) 09:00 F: EU-Parlament debattiert Gipfel-Ergebnisse Es wird voraussichtlich um das Bleiberecht von EU-Bürgern in Großbritannien nach einem Brexit gehen. Weitere Themen sind eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung und der Umzug der EU-Agenturen, die derzeit noch in London sind. Erwartet werden EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 10:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin 13:45 CH: Roche Mediengespräch "Medizin 4.0 - mit Bits und Bytes in die Zukunft der Gesundheit" 18:30 D: Pk Touristikunternehmen FTI zu Winterprogramm 2017/18, München D: Chinas Präsident Xi Jinping in Berlin 09:00 h Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeie LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit über Altersgrenzen für Berufspiloten

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

