Zürich (ots) - Die Schweizer Baumarkt-Kette Jumbo verstärkt ihr

Engagement in der Sharing-Economy. Das schreibt die «Handelszeitung»

in ihrer aktuellen Ausgabe. Ende 2016 übernahm Jumbo eine

Minderheitsbeteiligung an der französischen Dienstleisterplattform

Needelp. Über den Online-Dienst können Kunden private Hilfskräfte

buchen, die Heimwerker- und Gartendienstleistungen anbieten. Letzten

Monat startete Jumbo den Dienst in der Romandie. «In der

Deutschschweiz lancieren wir Needelp zum Ende des dritten Quartals

2017 in all unseren Filialen», sagt Jumbo-Chef Jérôme Gilg,

«gleichzeitig mit unserem Online-Shop.»



Bereits seit letztem Jahr ist die Baumarktkette an der

Sharing-Plattform Sharely beteiligt. Über diese können Jumbo-Kunden

seit März 2017 Geräte ausleihen. In der Top Ten der meistvermieteten

Geräte stehen Bohrmaschinen an erster Stelle. Gemäss Gilg ist das

geschäftlich interessant: «15-mal vermieten ist so gut wie einmal

verkaufen. Und ab der 16. Vermietung sogar ertragreicher.»



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90