Zürich (ots) - Kurt W. Zimmermann, Chefredaktor beim Magazin

«Schweizer Journalist» zieht sich aus dem Südtiroler Medienmarkt

zurück. Er verkauft seinen Anteil am Wochenmagazin «ff» an einen 23

Jahre alten Studenten. Das berichtet die «Handelszeitung». «Der Grund

für meinen Verkauf ist, dass ich nicht mehr im Südtirol lebe»,

erklärt Zimmermann. Dem Magazin gehe es nach seiner zehnjährigen

Regentschaft bestens. Es habe seinen Ruf als eine unabhängige und

oppositionelle Stimme in der Südtiroler Medien- und Politikszene

gefestigt. «Ich sagte der Redaktion immer wieder: Wir sind zwar nicht

gross, aber wir sind wohl das einzige Magazin Europas, das Leser

gewinnt.» Zimmermann erhält für seinen Anteil am Magazin etwas mehr

als 650'000 Franken.



Wochenmagazin «ff» ist das wichtigste Print-Magazin Südtirols.

Zimmermann war zehn Jahre lang als Mitbesitzer und Herausgeber

engagiert.



