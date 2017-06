Boston - State Street Global Exchange veröffentlicht die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Juni 2017, so die Experten von State Street.Der Global ICI sei im Juni gegenüber des revidierten Werts vom Mai leicht, von 102,6 auf 101,0 Punkte gesunken. Sowohl das Vertrauen der Anleger in Asien als auch in Nordamerika habe abgenommen, wobei der Asian ICI um 4,4 auf 97,1 Punkte gesunken sei und der North American ICI um 2,0 auf 102,2 Punkte zurückgegangen sei. Dagegen sei der European ICI um 1,7 Punkte von 96,8 auf 98,5 gestiegen.

