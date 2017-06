Frankfurt - Aus Russland wird in diesem Jahr wieder viel Weizen auf die internationalen Märkte strömen. Denn allem Anschein nach steht nach der Rekordernte 2016 von über 72 Mio. Tonnen auch 2017 eine sehr hohe Ernte ins Haus, so die Analysten der Commerzbank.Das US-Landwirtschaftsministerium habe seine Erwartung zuletzt auf 69 Mio. Tonnen angehoben. Das russische Analysehaus IKAR habe ebenfalls seinen Prognosekorridor nach oben verschoben und erwarte bis zu 71 Mio. Tonnen. Im Süden Russlands habe die Ernte inzwischen begonnen. Zudem seien die Bestände in Russland zum Ende der auslaufenden Saison 2016/17 deutlich höher als zu Beginn.

