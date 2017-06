Mainz (ots) - Donnerstag, 29. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Illegaler Welpenhandel - Tiere oft zu jung und krank Wasserkocher-Mythen - Nudelwasser aufwärmen energiesparend? Expedition: Essen - Ein alter Bauernhof voller Musik







Donnerstag, 29. Juni 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Deutsche Auswanderer in Südkorea - Nachwuchs für Ehepaar aus Mannheim







Donnerstag, 29. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Ken Dukens Regiedebüt - Vorstellung beim Münchner Filmfest Ein Tag mit Francine Jordi - Besuch in der Schweiz Termin mit Herzogin Catherine - Museumseröffnung in London



