New York - Nach dem Rückschlag vom Vortag haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder aus der Deckung gewagt. Angeführt wurde die Erholung von erneut starken Finanzwerten. Leicht positiv wirkten sich neueste Daten vom US-Immobilienmarkt sowie der eher durchwachsene Ölbericht des US-Energieministeriums aus.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 21 441,02 Punkte und machte damit seinen Vortagesverlust wett. Am Dienstag hatte der US-Leitindex rund ein halbes Prozent eingebüsst und damit den stärksten Rückgang seit Mitte Mai verzeichnet. Der marktbreite S&P-500-Index legte am Mittwoch um 0,72 Prozent auf 2436,76 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,68 Prozent auf 5710,28 Punkte aufwärts, nachdem er am Dienstag um rund 1,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...