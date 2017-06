FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Dabei passte sich der Leitindex den gesamten Tag über spiegelbildlich dem Auf und Ab des Euro an, der letztlich wieder spürbar in Richtung 1,14 US-Dollar stieg. Ein stärkerer Euro erschwert Exporte außerhalb der Euroregion und drückt damit Aktien von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Waren im Ausland absetzen.

Mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 12 647,27 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, büßte 0,29 Prozent auf 24 824,96 Punkte ein. Für den TecDax ging es um kräftigere 1,09 Prozent auf 2220,94 Zähler nach unten, womit der deutsche Technologiewerte-Index die Verluste der technologielastigen US-Börsen vom Vorabend nachvollzog./ck/jha/

