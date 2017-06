München (ots) -



Kai Pflaume präsentiert am Samstag, 1. Juli, um 20:15 Uhr im Ersten wieder das XXL-Primetime-Highlight: In "Wer weiß denn sowas XXL" müssen sich Superhirn Bernhard Hoëcker und Ratefuchs Elton besonders schrägen, amüsanten und verrückten Fragen stellen.



Sechs Prominente treten diesmal gegeneinander an, um 50.000 Euro für ihren guten Zweck zu erspielen. In der ersten Runde kommt es zu folgenden Duellen: "heute show"-Moderator Oliver Welke gegen die Fußball-Legende Lothar Matthäus, "TV-Trödler" Horst Lichter gegen Comedian Michael Mittermeier sowie Wolfgang "Stubbe" Stumph gegen Schauspielerin Mariele Millowitsch.



Der amüsante Weg zum Sieg bei "Wer weiß denn sowas XXL" führt über die interaktive Spielwand mit zwölf unterschiedlichen Kategorien und abgedrehten Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben.



Premiere für Millowitsch und Matthäus



Besonders spannend wird es für Mariele Millowitsch und Lothar Matthäus, denn beide Stars feiern bei Kai Pflaume ihre "Quiz-Show-Premiere". Lothar Matthäus bekommt es mit einer besonders kniffligen Fachfrage zu tun: Welcher Fußball-Pokal wiegt am meisten?



A) FIFA-WM-Pokal B) Deutsche Meisterschale C) UEFA-Champions-League-Trophäe



Immerhin zwei dieser drei Trophäen hat der Rekord-Nationalspieler in seiner Karriere selbst gewonnen. Aber ob er sich erinnert, wie schwer die "Pötte" waren?



50.000 Euro für einen guten Zweck



In drei Runden spielen die prominenten Rateteams um Bares für das Studiopublikum. Am Ende wird der Gewinn unter den Zuschauern, die sich vorher für das erfolgreichere Rateteam entschieden haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die glücklichen Gewinner der ersten drei Runden noch mal an und geben wieder alles, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen. Wer kombiniert und rät richtig? Wer entscheidet sich für die korrekte Antwort? Bis zum Ende bleibt es spannend bei "Wer weiß denn sowas XXL".



Neue Folgen von "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten Die turbulente XXL-Ausgabe am Samstagabend ist der Auftakt zu einer brandneuen Staffel "Wer weiß denn sowas?". Ab Montag, 3. Juli, heißt es von montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten wieder: einschalten, miträtseln und mitlachen bei "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker, Elton und vielen prominenten Gästen.



"Wer weiß denn sowas XXL" am 1. Juli 2017 entstand unter Federführung des Hessischen Rundfunks (hr) und in Koproduktion mit dem NDR. Die Redaktion haben Jürgen Redlinger (hr) und Tim Gruhl (NDR).



