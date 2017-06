Düsseldorf (ots) - Nach der Hochhaus-Räumung in Wuppertal fordert Sarah Philipp, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag NRW, den neuen zuständigen Minister der künftigen NRW-Landesregierung auf, alle Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen, die höher als 22 Meter sind, darauf zu überprüfen, ob dort brennbares Material an der Außenfassade verbaut wurde. "Die Sicherheit der Bewohner steht jetzt an erster Stelle. Das ist die Lehre aus der Katastrophe von London", sagte Philipp der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621