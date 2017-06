Sein Bruder Jared ist Berater und Schwiegersohn von Donald Trump. Trotzdem vertritt Joshua Kushner andere Ansichten. Und das nicht nur, weil das Geschäftsmodell seiner Firma Oscar Health an Obamacare hängt.

Vor dem Firmensitz in New York hängt eine Flagge mit dem "Oscar"-Logo, dessen Hintergrund ein Regenbogen ziert. Dies zollt dem Christopher Street Day Tribut, der für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern steht. Ein Hinweis auf die Weltsicht von Joshua Kushner - und wie sehr sie sich von manch anderen in der Familie unterscheidet.

Der 32-Jährige ist der jüngere Bruder von Jared Kushner, der Präsidententochter Ivanka Trump heiratete und als Berater im Weißen Haus viel Einfluss besitzt. Joshua Kushner nahm am Women's March in Washington teil - jenen Protesten, die sich gegen die Trump-Regierung richteten. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte er auf Instagram ein Foto von einem T-Shirt mit der Aufschrift "Unsere Zukunft ist weiblich".

In den vergangenen Tagen ging es für Kushner nicht nur um Überzeugungen, sondern auch um viel Geld. Der US-Senat wollte über ein neues Krankenversicherungsgesetz entscheiden, das die von Trumps Vorgänger Barack Obama geschaffene Versicherung ersetzen sollte. Doch der Senat konnte sich nicht auf einen Konsens einigen. Die Entscheidung ist vertagt. Für Kushner eine gute Nachricht. Denn das Ende von Obamacare wäre für ihn ein Desaster.

2012 gründete er zusammen mit zwei Partnern und Harvard-Kommilitonen, darunter der deutsche Mario Schlosser, heute Vorstandschef, Oscar Health Insurance. Die Idee kam dem Trio mit dem Gesetzesbeschluss zu Obamacare, der ersten universellen Krankenversicherung in ...

