Düsseldorf (ots) - Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, hat für die Abstimmung über die Ehe für alle "absolute Präsenzpflicht" verordnet. "Wir haben gemeinsam mit Grünen und Linken nur zehn Stimmen Vorsprung vor der Union", schreibt Lambrecht in einem Brief an die SPD-Abgeordneten, der der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vorliegt. "Wir haben es in der Hand, das Gesetz zur Ehe für Alle im Bundestag zu verabschieden", heißt es darin weiter. "Wir können und müssen die Mehrheit dafür sichern", schreibt Lambrecht. "Es besteht absolute Präsenzpflicht!" Lambrecht weist auch darauf hin, dass am Freitag zunächst die Abstimmung über die Änderung der Tagesordnung gewonnen werden müsse, damit das Gesetz überhaupt behandelt werde. "Wer nicht präsent ist, riskiert, dass es keine Debatte und Verabschiedung im Bundestag gib!", schreibt die Parlamentarische Geschäftsführerin.



