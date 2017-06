Toronto (ots/PRNewswire) -



Tony Lourakis soll bei Kanadas Top 40 Under 40 Awards 2017 für Führungskräfte aus der Wirtschaft ausgezeichnet werden



Tony Lourakis, Mitgründer und Chief Executive Officer von Fleet Complete, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie für Unternehmen mit Flotten, Assets und mobilen Mitarbeitern, gehört zu den Preisträgern der kanadischen Top 40 Under 40 Awards 2017. Mit den Awards wird die nächste Generation führender Unternehmer ausgezeichnet, die konsistent einen prägenden Einfluss auf die Geschäftswelt haben und einen Beitrag zu ihrem jeweiligen Gemeinwesen leisten. Die Sieger wurden von einem unabhängigen Beirat, dem renommierte Spitzenvertreter aus der Wirtschaft angehörten, aus mehr als 1000 Bewerbungen aus ganz Kanada ausgewählt.



In den vergangenen 17 Jahren hat Lourakis mutige Schritte unternommen, um den Erfolg von Fleet Complete voranzutreiben. Dabei verfolgt er die Vision, die Nutzfahrzeugindustrie auf lokaler und globaler Ebene neu zu definieren und eine Neuausrichtung bei Arbeitssicherheit, betrieblicher Optimierung und Reduzierung der CO2-Emissionen zu bewirken. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung der branchenführenden Software im Flottenbetriebsmarkt, kombiniert mit einer Vertriebswegestrategie der besonderen Art und erstklassigem Kundenservice, haben Fleet Complete in rasendem Tempo in Kanada und im Ausland zu einem Technologieunternehmen der Spitzenklasse gemacht. Derzeit unterhält es Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Belgien, Österreich und Australien.



"Ich fühle mich tief geehrt über diese prestigeträchtige Auszeichnung. Sie beweist, dass ein junger Unternehmer seinen Traum verwirklichen kann, auf der Welt etwas zu bewirken mit dem Mut seiner Überzeugungen und dem unermüdlichen Antrieb zu Innovation und Spitzenleistung", sagte Tony Lourakis. "Die Zukunft für Fleet Complete sieht rosig aus, und es kommt mir vor, als würden wir jetzt erst so richtig loslegen. Wir werden auch weiterhin unsere Vision verfolgen, das Leben der Mitarbeiter sowie die Sicherheit und Effizienz von Flottenbetreibern auf der ganzen Welt nachhaltig zu verbessern."



Dank seines unglaublichen unternehmerischen Erfolgs war Tony Lourakis in der Lage, im lokalen und internationalen Gemeinwesen viel zu bewegen. Er geht mit gutem Beispiel voran und ermutigt andere, Bedürftigen zu helfen. Lourakis hat unter anderem während der verwüstenden Brände in Fort McMurray in Alberta Geld gespendet oder Kunden, die während der verheerende Überschwemmungen in Louisiana ihre Fahrzeuge verloren, mit kostenlosem neuen Fleet-Tracking-Geräten versorgt. Er ist der Meinung, dass man sich in schwierigen der Herausforderung stellen muss.



Lourakis ist mit Herzblut Kanadier griechischer Herkunft und derzeit Präsident der Hellenic Heritage Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die Finanzmittel zum Erhalt der hellenischen Bildung und Kultur in Kanada mobilisiert mit dem Ziel, an der University of Toronto ein modernes Programm für Griechenlandstudien aufzulegen. Vor dem Hintergrund seiner Vision, die Lebensumstände anderer zu verbessern, nutzt Lourakis seinen Erfolg, um das lokale Gemeinwesen von Toronto zu unterstützen, beispielsweise durch Geldbeschaffung für die Heart&Stroke Foundation und das YMCA der GTA.



