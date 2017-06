Regensburg (ots) - Worüber soll man nach dem Spiel in der Kneipe noch reden, wenn es keine Schiedsrichterfehler mehr gibt? Über die Fehler der eigenen Stars vielleicht, ohne die jedes Spiel torlos enden würde? Nein. Die Einführung des Video-Assistenten wird in der Praxis noch für viel Gesprächsstoff sorgen - allein die Frage, was "spielrelevant" ist. Richtig ist es, in einer Zeit, in der jeder Fan per Smartphone sofort einen Schiedsrichterpfiff kontrollieren kann, vom zementierten Tatsachenentscheid abzurücken und die Unparteiischen nicht einsam im Tal der Ahnungslosen zurückzulassen. Aber der Video-Assistent spaltet auch die Fußball-Gesellschaft: In die 1. Bundesliga, die sich diese größere Gerechtigkeit leisten kann, und den Rest von der 2. Liga bis zu den Bambini, für die eigentlich die gleichen Regeln gelten.



