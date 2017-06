Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch per Saldo kaum verändert geschlossen. Während die Papiere der Index-Schwergewichte Nestlé und UBS deutlich zulegten, büsste die Mehrheit der Titel an Terrain ein. Nestlé habe am Markt erneut eine Führungsrolle übernommen, hiess es im Handel. Die Kursgewinne nach dem am Dienstagabend angekündigten Aktienrückkaufprogramm hätten dafür gesorgt, dass der hiesige Markt den Einfluss der schwächeren Börsen in Übersee und Europa habe kompensieren können.

Grundsätzlich zeigen sich die Marktteilnehmer derweil weiter eher vorsichtig. Der Markt befinde sich in einer Konsolidierungsphase, meinte ein Händler. Die Kursgewinne von Novartis in der Vorwoche und die jüngsten Aufschläge bei Nestlé hätten den SMI zwar wieder über die Marke von 9'000 Punkten gehievt, ohne diese Avancen stünde der Index aber klar darunter. Von einer richtigen Korrektur könne man aber auch nicht reden. Dies unterstreiche etwa die Tatsache, dass das Marktvolumen an den schwächeren Tagen eher verhalten sei, während es bei steigenden Kursen jeweils merklich anziehe.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem minimalen Plus von 0,04% auf 9'076,73 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor derweil 0,06% auf 1'422,25 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03% auf 10'294,45 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten bei Handelsschluss 22 im Minus, sieben im Plus und einer (Julius Bär) unverändert.



