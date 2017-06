Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt stand auch zur Wochenmitte unter der Wirkung der falkenhaften Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Vortag. Zwar versuchte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, am Mittwoch in einem Interview mit CNBC ein Gegengewicht zu bilden. "Ich persönlich sehe in der Rede nichts, was sich von dem unterscheiden würde, was der Präsident in seinen beiden vorherigen Reden über die Geldpolitik gesagt hat". Die Constancio-Worte spielten am Markt aber nur kurz eine Rolle. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 12.647 Punkten.

Bankentitel im DAX, die von steigenden Marktzinsen profitieren, waren erneut gesucht. Trotz der Constancio-Kommentare blieb der deutsche Anleihemarkt unter Druck, was nahelegt, dass diesen nicht die gleiche Tragkraft beigemessen wurde wie denen von Draghi am Dienstag. Bundesanleihen rentierten leicht höher bei 0,362 Prozent. Für die Aktie der Commerzbank ging es um 3,2 Prozent nach oben, Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent.

Tagesgewinner im DAX waren allerdings Lufthansa mit einem Plus von 3,6 Prozent. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen es im Streit mit Fraport um die Gebühren eine Einigung gibt. Demnach könnte die Lufthansa-Tochter Eurowings die gleichen günstigen Konditionen bekommen wie Ryanair.

Bei Stada wird weiter auf eine Übernahme gesetzt

Stada rückten um 1,8 Prozent vor. Die Aktie profitierte von einer weiter anhaltenden Übernahmefantasie. Im Handel hieß es, dass ein neues Gebot durch Bain/Cinven oder einen anderen Interessenten recht wahrscheinlich sei. Formal kann Bain/Cinven zwar erst in einem Jahr ein neues Gebot vorlegen. Allerdings ist eine Ausnahme möglich, sollte Stada das Anliegen der Investoren unterstützen und die Bafin dem zustimmen.

In der dritten Reihe stieg der Kurs von OHB um 2,2 Prozent. Das deutsche Raumfahrt-Unternehmen hatte erst jüngst den Auftrag für acht weitere Satelliten des europäischen Ortungssystems Galileo erhalten und nun weitere Aufträge mitgeteilt; diesmal über 310 Millionen Euro mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Heideldruck verloren 7,7 Prozent. Hier belastete neben einer Verkaufsempfehlung vor allem eine Ende des Monats auslaufende Wandelanleihe.

Nach Angaben aus dem Handel sind die Bücher für den Börsengang von Delivery Hero geschlossen. Einen offiziellen Preis werde es zwar wohl erst am Donnerstag geben, doch zeichne sich schon ab, dass dieser am oberen Ende der eingeengten Bookbuildingspanne von 24,50 zu 25,50 Euro liegen wird. Ein Teilnehmer sprach von einer sehr hohen Nachfrage nach den Delivery-Stücken. Das IPO sei mehrfach überzeichnet gewesen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 99,7 (Vortag: 110,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,19 (Vortag: 3,28) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 17 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.647,27 -0,19% +10,16% DAX-Future 12.651,50 -0,09% +10,56% XDAX 12.658,37 +0,48% +10,58% MDAX 24.824,96 -0,29% +11,88% TecDAX 2.220,94 -1,09% +22,59% SDAX 10.944,10 -0,87% +14,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,47 21 ===

