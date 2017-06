Hamburg (ots) - Trennung? Von wegen! Aktuelle Fotos zeigen Sarah Lombardi (24) und Michal T. (24) wieder total vertraut miteinander. In InTouch (EVT 29.06.) spricht Sarah exklusiv über die wilden Spekulationen der letzten Wochen und betont: "Ich bin seit Längerem schon sehr happy - und daran hat sich auch in den letzten Wochen nichts geändert."



Zuletzt hieß es, dass Michal nicht Teil von Sarahs öffentlichem Leben sein will und beide deshalb vor einer Trennung stünden. Eine Freundin winkt ab: "Michal liebt Sarah. Nicht, weil sie berühmt ist, sondern trotz dessen!"



