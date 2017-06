Mainz (ots) - Woche 26/17



Fr., 30.6.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 ZDF SPORTextra (VPS 20.14/FUB/AD/HD/Dolby digital 5.1/UT) UEFA U-21 EM 2017 Deutschland - Spanien Finale Übertragung aus dem Marszalek Pilsudski Stadion in Krakau/Polen Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer Experte: Sebastian Kehl



In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute-journal (VPS 21.55)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



anschl. Siegerehrung



23.00 aspekte (VPS 22.50)



23.45 heute+ (VPS 23.35)



0.00 Monk (VPS 23.50)



0.40 Monk (VPS 0.30)



1.25 ZDF SPORTextra (FUB/AD/HD/Dolby digital 5.1) UEFA U-21 EM 2017 Deutschland - Spanien Finale (von 20.15 Uhr) Reporter: Oliver Schmidt



3.00 SOKO Wien (VPS 2.50)



3.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.35)



4.30 ZDF.reportage (VPS 4.20) Hochsaison am Märchenschloss



5.00- hallo deutschland 5.35



("Die Chefin: Landlust" wird auf Fr., 7.7.2017, 20.15 Uhr verschoben. "Sketch History", "Beginners" und die Wiederholung "Leute heute" entfallen.)



zu Fr., 30.6.



Die Serie "SOKO Leipzig" verschiebt sich wie folgt:



Fr., 7.7., 21.15 Uhr Gefrorenes Blut



Fr., 14.7., 21.15 Uhr Graf Porno Sa., 15.7., 4.00 Uhr Graf Porno Fr., 21.7. 21.15 Uhr Teufel im Himmelreich Sa., 22.7., 4.00 Uhr Teufel im Himmelreich Fr., 28.7., 21.15 Uhr Einer zahlt immer Fr., 4.8., 21.15 Uhr Das zweite Leben Fr., 11.8., 21.15 Uhr Wahre Liebe



Woche 27/17



Mi., 5.7.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: 5.30 - 7.00 Charlotte Potts, Florian Zschiedrich



Bitte streichen: Wolf-Christian Ulrich



Fr., 7.7.



Bitte Folgenänderung beachten:



20.15 Die Chefin Landlust (Text und weitere Angaben s. 30.6.2017)



("Die Chefin: Das vierte Opfer" wird auf Fr., 14.7.2017, 20.15 Uhr verschoben



Woche 28/17



Fr., 14.7.



Bitte Folgenänderung beachten:



20.15 Die Chefin Das vierte Opfer (Text und weitere Angaben s. 7.7.2017)



("Die Chefin: Tödliche Seilschaften" entfällt.)



Woche 32/17



Sa., 5.8.



17.45 Menschen - das Magazin Bitte Ergänzung beachten: Eltern mit Behinderung



Fr., 11.8.



Bitte Folgenänderung beachten:



21.15 SOKO Leipzig Wahre Liebe (Text und weitere Angaben s. 4.8.2017)



("SOKO Leipzig: Das letzte Lied" wird auf Fr., 25.8.2017, 21.15 Uhr verschoben.)



