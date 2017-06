FRANKFURT (BaFin) -

Die Digitalisierung verändere die Finanzwelt gerade in atemberaubendem Tempo, sagte BaFin-Präsident Felix Hufeld am Mittwoch bei einem Symposium mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Aufsicht anlässlich des 15-jährigen Bestehens der BaFin in Bonn.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (28.06.2017)

