Essen (ots) - Das World Wide Web ist noch geduldiger als Papier. Selbst scheinbare Online Wirtschaftsnachrichtendienste diffamieren zunehmends Unternehmen im Netz. Der Spezialist Dein Guter Ruf hilft den Betroffenen mit Online Reputations-Management dagegen vorzugehen.



Bereits seit 2007 betreibt der Reputationsmanager Dein Guter Ruf erfolgreich Optimierungen rund um das Thema Online-Reputation. Damit ist Dein Guter Ruf der Pionier im Online Reputations-Management und kann auf entsprechend umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen. Klassische Themen des Online-Reputationsmanagement sind falsche Behauptungen, veraltete Einträge oder aber aus dem Kontext herausgerissene Aussagen, die zu Verleumdungen und Diffamierungen von Personen und oder Unternehmen führen.



Dein Guter Ruf bietet Lösungen aus einer Hand



Dank erfahrener Online Reputationsmanager wie Dein Guter Ruf müssen betroffene Unternehmen und Privatpersonen unwahre Aussagen und derartige Verleumdungen nicht dulden, sondern können aktiv etwas dagegen unternehmen.



Angefangen von der Analyse der Einträge und Suchergebnisse in diversen Foren, Blogs, bei Google und im Social Media Bereich über die Löschung und Verdrängung der negativen Einträge bis zur Optimierung des Web-Contents, bietet Dein Guter Ruf alle Lösungen aus einer Hand an. Welches Tool im jeweiligen Fall sinnvoll ist, kann im unverbindlichen Beratungsgespräch geklärt.



Ein Schwerpunkt von Dein Guter Ruf ist einerseits die Löschung veralteter und unwahrer Einträge. In diesem Bereich weist Dein Guter Ruf eine Erfolgsquote von 85% auf und das zu einem einmaligen Pauschalpreis von 39,95 Euro, ohne Vertragsbindung bei schnellem und diskretem Handeln.



Dubiose Online Finanznachrichtendienste



Der Alltag von Dein Guter Ruf zeigt, dass neben den Löschungen zunehmends das Verdrängen von Einträgen an Bedeutung gewinnt. Diese Entwicklung ergibt sich nicht zuletzt wegen dubioser Online Finanznachrichtendienste, die sich damit brüsten, durch aktive Aufklärung und permanente Transparenz nachhaltig zur Betrugsprävention in Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. Recherchen angesehener Institutionen wie dem NDR, der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung haben jedoch ergeben, dass einige Online Wirtschaftsdienste bewusst über Unternehmen im sogenannten Grauen Markt kritisch berichten.



Was vordergründig als verbraucherschützend erscheint, hat sich im Zuge o.g. Recherchen als unseriös herausgestellt. So wird bewusst über den unregulierten grauen Markt für Immobilienfonds, Nachrangdarlehen oder Edelmetallanlagen kritisch berichtet, in dem sich neben seriösen eben auch diverse unseriöse Anbieter befinden. Hier wird klar mit der Unsicherheit und Angst potentieller Anleger gespielt.



Die Recherchen dieser angesehenen Institutionen haben ergeben, dass im Internet gewisse Online Wirtschaftsnachrichtendienste zunächst gezielt kritische und diffamierende Berichte online stellen. Wenn die betroffenen Unternehmen sich dann an die Verfasser dieser Online Berichte wenden, da diese getroffenen Aussagen falsch und unwahr sind, bieten die Verfasser eine "Richtigstellung" dieser Beiträge gegen einen sogenannten Beratungsvertrag an. Gegen Zahlung von monatlichen Beiträgen von bis zu einigen tausend Euro berichten diese Wirtschaftsnachrichtendienste dann entsprechend positiv über die "zahlenden Unternehmen". "Natürlich fühle ich mich von denen erpresst", so die exemplarische Aussage eines betroffenen Unternehmers. Doch dieses ist kein Einzelfall. Die Medienunternehmen konnten Hunderte interner Unterlagen einsehen, die diesen Verdacht bestätigten.



Da der Sitz dieser dubiosen Online Nachrichtendienste meist im Ausland ist, hat ein juristisches Vorgehen kaum Aussicht auf Erfolg.



Guter Ruf im Netz ist aktiv steuerbar



Eine nachhaltige und diskrete Hilfe hat Dein Guter Ruf seinen Kunden in solchen Fällen bereits mehrfach erfolgreich mit dem Online Reputations-Management geboten. Wenn ein negativer Eintrag nicht zu entfernen ist, sorgt Dein Guter Ruf dafür, dass dieser negative Eintrag in den Suchergebnissen nach hinten verdrängt wird. Mit geeigneten Maßnahmen sorgt Dein Guter Ruf dafür, dass die positiven Einträge ein gutes Suchmaschinen-Ranking erhalten. Auf Wunsch wird auch das Off- und Online-Marketing miteinander verzahnt, so dass die Aktivitäten von Dein Guter Ruf eng mit den bestehenden PR- und Marketingmaßnahmen des beauftragenden Unternehmens abgestimmt werden. Es wird eine individuelle Kommunikationsstrategie im Internet geschaffen, die eine positive Aufmerksamkeit für das betroffene Unternehmen schafft. Damit der gute Ruf langfristig gewahrt bleibt, bietet Dein Guter Ruf auch ein kontinuierliches Media-Monitoring im Web 2.0 an.



Mit diesem Gesamtpaket gibt Dein Guter Ruf den Unternehmen Maßnahmen an die Hand, mit denen sie aktiv ihren Guten Ruf im Netz steuern können und gegen ungerechtfertigte Verunglimpfungen dauerhaft geschützt sind.



DeinguterRuf ist ein Projekt der MoveVision GmbH. Der Service wurde 2007 in Düsseldorf gegründet und steht seit Anbeginn für Kontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. Das Unternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Service rund um das eigene Online Reputations Management an. Kernangebote sind das Löschen von Einträgen sowie die Unterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das Online Reputations Management. Als Pionier auf dem deutschen Markt hat deinguterRuf.de zahlreiche Methoden zum Schutz und Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt.



