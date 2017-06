Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -1,41% auf 40,095, davor 5 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 38,93 auf 40,67), SBO -1,81% auf 58,03, davor 3 Tage im Plus (1,55% Zuwachs von 58,2 auf 59,1). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Zumtobel 17,01 (MA200: 17,13, xD, davor 286 Tage über dem MA200), DO&CO 63 (MA200: 63,49, xD, davor 37 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Continental (schlechtester mit -3,33%), EUR/USD Spot (bester mit 1,4%), Gurktaler AG VZ (schlechtester mit -7,69%), Hella Hueck & Co (schlechtester mit -4,23%), Rheinmetall (schlechtester mit -2,39%), Ströer (schlechtester mit -4,22%), Schaeffler (schlechtester mit -12,83%), jd.com(2.schlechtester mit -5,55%),...

