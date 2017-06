Nach dem Brexit-Votum hat sich die britische Wirtschaft besser entwickelt als erwartet. Während der Leitzins in diesem Monat nach einer Abstimmung noch nicht bewegt wurde, könnte das in naher Zukunft anders aussehen.

In Großbritannien wird laut Notenbankchef Mark Carney in den nächsten Monaten eine Zinserhöhung spruchreif. Da sich die Wirtschaft der Vollauslastung nähere, rücke eine solche Entscheidung näher, sagte er am Mittwoch auf der Notenbankenkonferenz im portugiesischen Sintra. Die Währungshüter hatten diesen Monat nur mit knapper Mehrheit von fünf zu drei Stimmen dafür gestimmt, den Leitzins auf dem historischen Tief ...

