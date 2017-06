Bonn (ots) - Nach vielen Diskussionen wird es an diesem Samstag in Straßburg einen europäischen Staatsakt für den verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl geben - eine bisher einmalige Zeremonie. Einen Staatsakt in Deutschland für den Kanzler der Einheit hatte Kohls Witwe Maike Kohl-Richter abgelehnt. Das Verhältnis zwischen Helmut Kohl und der CDU war nach der Spendenaffäre angespannt. Damals wurde bekannt, dass Kohl Parteispenden von anonymen Gebern entgegengenommen hatte. Er weigerte sich bis zu seinem Tod, deren Namen zu nennen - obwohl das Parteiengesetz dies verlangt. Zudem waren die letzten Lebensjahre des CDU-Politikers von Familienstreitigkeiten überschattet.



Was bleibt vom Staatsmann Helmut Kohl? Wie ist seine Lebensleistung zu bewerten? Wer wird seinen Nachlass verwalten?



Anke Plättner diskutiert u. a. mit



- Prof. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing - Robert Leicht, Publizist - Michael Sontheimer, Der Spiegel



Wiederholung um 24.00 Uhr.



