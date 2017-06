WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr als 60 bekannte Wissenschaftler, Politiker und Wirtschaftsführer haben die Teilnehmerstaaten des G20-Gipfels zu größeren Anstrengungen beim Klimaschutz aufgefordert. Um die Ziele des Pariser Abkommens noch erreichen zu können, sei bis 2020 eine Wende im Ausstoß von Treibhausgasen notwendig, schrieben sie am Mittwoch in einem im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Appell. Die Unterzeichner formulierten einen Plan mit sechs Zielen, die in drei Jahren erreicht werden müssten. Denn sollten die Emissionen nach 2020 ansteigen oder auch nur so hoch bleiben wie bisher, seien die Ziele von Paris "fast nicht mehr erreichbar". Zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet./lw/DP/stb

