ERLANGEN (dpa-AFX) - Vor dem Bayerischen Sparkassentag am Donnerstag in Erlangen hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) eine maßvolle Bankenregulierung gefordert. Die Besonderheiten der Sparkassen im Freistaat müssten ausreichend berücksichtigt werden, mahnte Seehofer. Die Staatsregierung werde sich in Brüssel weiter "mit aller Macht" für das deutsche Drei-Säulen-Modell aus Privatbanken, Sparbanken und Genossenschaftsbanken einsetzen.

Die bayerischen Bankenverbände protestieren gegen EU-Pläne für ein europäisches Sicherungssystem für Bankeinlagen. Sie befürchten vor allem einen ausgehöhlten Anlegerschutz und Zahlungsprobleme von heimischen Mittelständlern durch das Brüsseler Vorhaben.

Neben Seehofer werden Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer beim Sparkassentag erwartet./bda/DP/mis

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008 DE0005408116

AXC0256 2017-06-28/19:18