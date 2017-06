US-Präsident Trump folgt der Einladung des Élyséepalasts und wird am französischen Nationalfeiertag in Paris zu Gast sein. In diesem Jahr soll auch der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren gefeiert werden.

US-Präsident Donald Trump kommt zum französischen Nationalfeiertag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...