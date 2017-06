Wenn Großbritannien ab März 2019 aus der EU ausscheidet, hinterlässt das im EU-Haushalt eine Lücke von zehn Milliarden Euro pro Jahr. Die Kommission hat fünf Ideen, wie diese Lücke gestopft werden kann.

Die Europäische Kommission warnt wegen des Brexit vor Lücken im nächsten EU-Haushalt und erwägt die Verknüpfung von Finanzmitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Der Ausfall des Beitragszahlers Großbritannien ab März 2019 müsse voraussichtlich durch Kürzungen und einige neue Mittel ausgeglichen werden, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch in Brüssel. Einen Kahlschlag, etwa im Agrarsektor, lehne er aber ab.

Der aktuelle Haushalt der EU von insgesamt 1,1 Billionen Euro läuft über sieben Jahre von 2014 bis 2020 und ist damit nach Ansicht der EU-Kommission verhältnismäßig klein. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt in Deutschland umfasst allein in diesem Jahr Ausgaben von rund 330 Milliarden Euro. Die EU-Behörde machte die Rechnung auf, dass im Schnitt von 100 Euro Einkommen der Bürger nur ein Euro Richtung Brüssel fließt, während der jeweilige Nationalstaat davon 50 Euro einbehält.

Der EU-Etat speist sich zu 70 Prozent aus den Mitgliedsländern. Großbritannien zahlt bisher unter dem Strich rund zehn Milliarden Euro pro Jahr ein, was 16 Prozent am Gesamthaushalt entspricht. Oettinger stellte fünf Optionen vor, wie mit der Lücke umgegangen werden kann, sobald das Königreich nicht mehr in der EU ist. Dazu gehört, ...

