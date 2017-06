Er kauft, was einfach zu verstehen ist. Und was günstig ist. Warum hat Warren Buffett denn dann drei Prozent an Lanxess, Vivien Sparenberg von Vontobel? Übernahme, Neuausrichtung - es tut sich viel bei Lanxess, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Das wurde an der Börse auch schon honoriert. Das Gros der Analysten sieht noch Kurspotential bis 72 Euro. Also wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Welche Alternativen zum direkten Investment gäbe es denn in einer Branche, deren Konsolidierung in vollem Gange ist?