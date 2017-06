Mannheimer Morgen erwartet in der Geldpolitik eine Wende Überschrift: Rückenwind für den Euro Urlauber, die in den nächsten Tagen und Wochen in die USA reisen oder in andere Länder, in denen mit Dollar bezahlt wird, dürfen sich freuen. Sie bekommen wieder mehr für einen Euro. Und da Öl in Dollar bezahlt wird, hat die Euro-Stärke auch positive Auswirkungen auf die Preise an den Zapfsäulen und macht Benzin und Diesel noch ein Stück günstiger. Die europäische Währung ist aktuell gegenüber dem Dollar so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Was Urlauber und Autofahrer freut, bereitet Exporteuren möglicherweise Sorgen. Schließlich werden deutsche Produkte mit dem erstarkten Euro in Dollarländern wieder teurer. Das könnte den Absatz bremsen. Überraschend kommt der Aufwind für den Euro nicht. Die Konjunktur in Europa läuft deutlich besser, in Deutschland sogar gut. Auch die Aussichten sind selbst nach Ansicht der eher vorsichtigen Bundesbank nicht nur für das zweite Halbjahr, sondern auch für 2018 und 2019 rosig. Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), sieht die Wirtschaft in Euroland auf gutem Weg. Was wiederum eine geldpolitische Wende näher rücken lässt. Die Zeiten von dauernd niedrigen Zinsen dürften langsam zu Ende gehen. Auch das stärkt eine Währung. Zum anderen bekommt der Euro indirekt Rückenwind aus den USA. Die Politik Donald Trumps beeinträchtigt das Vertrauen in das Land, wie jüngste Umfragen zeigen. Dies spiegelt sich in den Währungen wider, schwächt den Dollar und stärkt den Euro. Europa spürt trotz des Brexit Rückenwind. Und damit auch der Euro. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

June 28, 2017