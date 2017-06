Isernhagen (ots) - Freiraum, Ruhe und günstige Preise - das Bauen und Leben auf dem Land erfreut sich wachsender Beliebtheit. Von der jungen Familie bis zum Senior schätzen viele die frische Luft, das naturnahe Wohnen und die großen bezahlbaren Grundstücke. Wer sich den Traum vom Landhaus erfüllen möchte, für den bietet der Massivhaushersteller Heinz von Heiden mit seinem Friesenhaus das passende Einfamilienhaus im skandinavischen Stil.



Zurück zur Natur - Leben auf dem Land liegt voll im Trend. Abseits vom hektischen Alltag in der Großstadt suchen die Menschen wieder die ländliche Idylle und das Wohnen im Einklang mit der Natur. Kinder lieben den Platz zum Spielen, während Papa oder Mama im großen Garten oder im geräumigen Eigenheim ihre Wohnträume verwirklichen. Haustiere? Kein Problem, es gibt genügend Auslauf.



Gleichzeitig sind in ländlichen Regionen die Grundstückpreise moderat - im Gegensatz zu den ständig steigenden Mieten in den Ballungszentren. Der Neubau auf dem Land lohnt sich also in vielerlei Hinsicht. "Landlustige", die den natürlichen Charme suchen ohne auf Komfort verzichten zu müssen, können mit dem Massivhaushersteller Heinz von Heiden ihre Wohnwünsche passgenau umsetzen - zum Beispiel mit dem Friesenhaus.



Nordischer Wohntraum



Von außen zeigt das Friesenhaus mit seinem klassischen Design und dem rustikalen Verblendstein bereits seine nordischen Wurzeln. Das Satteldach mit seinem traditionellen Friesengiebel und die Sprossenfenster verleihen dem Haus seine charakteristische Optik. Das romantische Landhaus strahlt urgemütliche Ruhe aus, verbindet diese aber gleichzeitig mit moderner, naturnaher Wohnkultur.



Innen macht das Gebäude ebenfalls eine gute Figur: Es bietet mit knapp 130 Quadratmetern Wohnfläche ausreichend Platz für die ganze Familie. Die Einrichtung ist auch hier vom skandinavischen Stil geprägt: Die helle Küche im Landhausdesign mit gemütlichem Essbereich verspricht pure Morgensonne und ist in einer L-Form mit dem Wohnbereich verbunden. Der Raum mit seiner großzügigen Offenheit ist der ideale Ort, um mit der Familie oder Freunden zu essen, mit den Kindern zu spielen oder gemütliche Stunden zu genießen.



Gleichzeitig bietet der Bereich mit seinem verglasten Erker ein wunderbares Naturpanorama: Die Fensterfront gibt den Blick frei auf die große Terrasse und in den schön angelegten Garten. Ein Schritt durch die Terrassentür nach draußen und schon steht man mitten in der Natur - ein herrlich unbeschwertes Gefühl.



Eine zweiflügelige Innentür mit Glas- und Sprossenelementen trennt den Wohnbereich von der Diele. Im Eingangsbereich geht es über die geschwungene Holztreppe ins obere Stockwerk. Dort verteilen sich ein geräumiges Bad, das Elternschlafzimmer, ein Kinderzimmer sowie ein Arbeitszimmer. Platz genug also, um sich zurückzuziehen, in Ruhe zu arbeiten oder seinen Hobbys nachzugehen.



Modern und energieeffizient



Die Nähe zur Natur bestimmt nicht nur das Wohnumfeld, sondern auch die technische Ausstattung des Landhauses. Gerade auf dem Land herrschen je nach Bebauung andere Wind- und Klimaverhältnisse, sodass der Wärmedämmung und der Fensterqualität bei Landhäusern eine wichtige Rolle zukommt. Der Wärmedurchgangskoeffizient der Außenwände und des Dachs eines beispielhaften, energieeffizienten Friesenhauses von Heinz von Heiden liegt bei hervorragenden 0,19 W/m²K. Auch die Fenster mit 3-Scheiben-Isolierglas verfügen über einen ausgezeichneten Wärmedämmwert von 0,7 W/m²K. Sie sind zudem auch noch mit einer Aushebelsicherung gegen Einbrecher gesichert. Für ein gutes Raumklima sorgt eine Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung.



Ökologisch wohnen heißt aber auch, klimafreundlich zu heizen. Die energiesparende Pellet-Anlage des Friesenhauses versorgt die Fußbodenheizung im Erd- und Dachgeschoss dank des Einsatzes des nachwachsenden Rohstoffs Holz sehr klimafreundlich. So entsteht nicht nur das gute Gefühl, lebensecht auf dem Land zu wohnen, sondern auch noch was für die Natur zu tun.



