Vor fünf Jahren übernahm die Helaba in NRW das Geschäft der untergegangenen WestLB. Jetzt zieht sie eine erfolgreiche Zwischenbilanz. Der Wettbewerb aber ist groß, alle Banken haben ein Auge auf NRW geworfen.

Herbert Grüntker wirkt höchst zufrieden. Der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sitzt in einem Konferenzsaal in der dritten Etage des Geschäftssitzes in Düsseldorf und erklärt: "Die Entscheidung nach NRW zu gehen, war aus unserer Sicht der absolut richtige Schritt." Jetzt haben man den Anspruch "die Landesbank in Nordrhein-Westfalen" zu werden.

Für einen Laien mag das seltsam klingen. Was macht die Landesbank Hessen-Thüringen in Nordrhein-Westfalen? Doch auf der Suche nach Neugeschäften sind mittlerweile alle fünf Landesbanken außerhalb ihrer eigentlichen Kernregion aktiv. NRW ist dabei besonders begehrt, schließlich sitzen nirgendwo mehr Unternehmen als hier.

Und schließlich sitzt zwischen Rhein und Ruhr auch keine heimische Landesbank mehr. Die Westdeutsche Landesbank, einst die größte deutsche Landesbank, hatte sich im Zuge der Finanzkrise verspekuliert und wurde mit Staatsmilliarden gerettet. 2012 wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...