Die deutsche Wirtschaft startet so optimistisch ins zweite Halbjahr wie nie zuvor. So ist der Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo-Instituts Ende Juni auf einen neuen Höchststand geklettert.

Und die Hochstimmung schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: "Im Windschatten neuer Rekorde beim Ifo-Geschäftsklima vergrößern die Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl kontinuierlich", sagte Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Das Beschäftigungsbarometer, das Wohlrabe monatlich für die Zeitung berechnet, ist im Juni leicht auf 110,9 Punkte gestiegen, nach 110,8 Zählern im Mai. Für den Indikator werden monatlich rund 9 .500 Unternehmen nach ihren Beschäftigungsabsichten befragt. Dabei hat die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen gegenüber dem Vormonat im Bauhauptgewerbe, im Groß- und Einzelhandel und im Dienstleistungssektor zugenommen.

Leicht gesunken ist sie in der Industrie. Aber auch das Verarbeitende Gewerbe will das Personal mehrheitlich weiter aufstocken, vor allem im Maschinenbau und in der Elektrotechnik werden neue Mitarbeiter gesucht.