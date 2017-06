Pfäffikon (awp) - Castle Alternative Invest (CAI) beendet das seit Juni 2016 laufende Aktienrückkaufprogramm über eine zweite Handelslinie an der SIX am 30. Juni. Dann werde man voraussichtlich knapp 650'000 Namenaktien zurückgekauft haben, womit das von den Aktionären bewilligte Maximum voraussichtlich vollständig ausgeschöpft ...

