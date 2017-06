Berlin (ots) - Da man inzwischen sicher weiß, dass insbesondere bei Zucker klassische Präventionskampagnen wirkungslos verpuffen, muss der Gesetzgeber handeln. 19 Staaten machen erfolgreich vor, wie es geht: Steuern auf Getränke mit Zucker und Werbebeschränkungen oder -verbote für zuckerhaltige Lebensmittel, insbesondere im Umfeld von Kindersendungen. Nur diese Sprache versteht die Wirtschaft. Großbritannien zeigt, dass insbesondere eine Zuckersteuer eine durchschlagende Wirkung hat. Auch in Deutschland würde das funktionieren. Erinnert sei an die 2004 eingeführte Steuer auf Alkopops, mit denen sich Jugendliche regelmäßig ins Koma soffen. Die Steuer fegte diese Produkte aus den Regalen.



