Gütersloh (ots) - Die wertkreis Gütersloh gGmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel:



TEMMA - BBQ Ketchup mit Rauchsalz, 247ml Alle Mindesthaltbarkeitsdaten EAN-Code: 4388844052970



zurück.



Das Produkt enthält in der beigefügten Gewürzmischung geringe Mengen der allergenen Zutat Senf (0,03%), die auf dem Produkt in Folge eines Versehens nicht deklariert wurde. Da allergische Reaktionen von Menschen mit einer Senfunverträglichkeit darum nicht auszuschließen sind, rät die wertkreis Gütersloh gGmbH diesem Personenkreis dringend von einem Verzehr der Produkte ab.



Das Unternehmen hat sofort reagiert und das entsprechende Produkt vorsorglich aus dem Verkauf nehmen lassen.



Kunden können das Produkt im jeweiligen Temma-Markt zurückgeben. Der Kaufpreis wird natürlich erstattet.



wertkreis Gütersloh entschuldigt sich für alle eventuellen Unannehmlichkeiten, die aufgrund dieses Versehens entstanden sind.



Pressekontakt: Steffen Gerz, Pressesprecher wertkreis Gütersloh gGmbH, 0 52 41/ 95 05-253, steffen.gerz@gt-net.de.