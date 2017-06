Commerzbank senkt RWE auf 'Reduce' - Ziel 17,70 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat RWE von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17,70 Euro belassen. Vor allem dank Übernahmespekulationen hätten die deutschen Versorgeraktien die der europäischen Wettbewerber in den vergangenen sechs Monaten abgehängt, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Das Kursniveau von RWE liege inzwischen über dem fundamentalen Wert des Konzerns und die Risiken für das emissionsintensive Geschäft der Essener nähmen zu.

Goldman hebt Ziel für Nestle auf 85 Franken - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms von 81 auf 85 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett hob in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns an.

Commerzbank hebt Ziel für Eon auf 8,70 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Eon von 8,50 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank Übernahmespekulationen hätten die deutschen Versorgeraktien die der europäischen Wettbewerber in den vergangenen sechs Monaten abgehängt, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Die Eon-Aktie gehört neben Innogy aber wegen der attraktiven Dividendenrenditen zu ihren Favoriten.

Baader Bank senkt Aurubis auf 'Hold' - Ziel hoch auf 74 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aurubis nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Kurs habe das Ziel nun fast erreicht, begründete Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch sein neue Votum. Er hob das Kursziel von 70 auf 74 Euro an. Es sei an der Zeit, zunächst auf Details zur Strategie des Kupferkonzerns zu warten. Obst sieht ferner mögliche Diskussionen um die Profitabilität des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr aufkommen. Ein Grund hierfür seien die inzwischen unter den Höchstständen des laufenden Jahres liegenden Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrat.

Independent Research erhöht Ziel für Pfeiffer Vacuum - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum angesichts der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Nor-Cal von 123 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Er werte diese Transaktion positiv, da der Spezialpumpenhersteller dadurch seine Marktposition in den USA und in Asien ausbauen könne, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Mittwoch.

Jefferies hebt Ziel für Nestle auf 80 Franken - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogrammes von 79 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Programm sei nicht sehr aggressiv, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Mittwoch. Gemessen an den Erwartungen sei der Schweizer Lebensmittelhersteller recht hoch bewertet, gerade auch im Vergleich zum Konkurrenten Unilever.

Equinet startet Heidelberger Druck mit 'Buy' - Ziel 3,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 3,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Druckmaschinenhersteller habe gute Fortschritte gemacht, seine Kostenbasis zu senken, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer Studie am Mittwoch. Die Umsatzströme dürften nun stabiler werden. Zudem sollten das digitale Produktportfolio sowie die Einführung eines Abonnementmodells das SDax-Unternehmen zurück auf den Wachstumspfad bringen und die Ergebnisqualität steigern.

