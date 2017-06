Chinas Wirtschaft wächst langsamer - aber die Chinesen kaufen vor allem im Netz weiter fleißig ein. Bis 2021 wird der Markt enorm zulegen, prognostiziert eine Studie. Das bietet Chancen für europäische Firmen.

Die Hochhäuser von Dalian im Nordosten Chinas ragen in den Himmel. Fast 5000 ausländische Firmen haben Niederlassungen in der Stadt mit sieben Millionen Einwohnern, darunter Volkswagen, British Telecom und Canon. Die Kauflust der chinesischen Kunden lockt immer mehr globale Hersteller in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Kaufverhalten der Chinesen ändert sich rasant. Der wichtigste Trend: Die Online-Wirtschaft dominiert das Konsumverhalten.

In Europa verdrängen Online-Handelsplattformen klassische Geschäfte. Viele Städte in China überspringen den Schritt. Einige Unternehmen eröffnen erst gar keine Shops, sondern setzen direkt auf die Online-Verkaufskanäle. Schließlich kaufen die besonders attraktiven Kunden aus der gehobenen Mittelschicht fast alle ihre Produkte online. "China ist in vielen Online-Diensten weltweit führend", sagt Professor Yuen-ying Chan von der Universität Hongkong.

