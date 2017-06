Der weltweit führende Schleifmittel- und Elektrowerkzeuge-Produzent Mirka Ltd. gibt den Erwerb aller Anteile an dem italienischen Superschleifscheiben- und Werkzeug-Produzenten Cafro S.p.A bekannt. Mirka gehört zu der in finnischem Familienbesitz befindlichen KWH Group und bietet eine umfassende Palette an erstklassigen Schleiflösungen für qualitativ hochwertige Oberflächenbehandlungen. Die Übernahme ist ein integraler Bestandteil der Strategie von Mirka auf dem Weg zum Ausbau seiner Geschäftsfelder im Bereich der Superschleifmittel und Schleiflösungen.

"Da wir Cafro nun in der Mirka Group begrüßen können, sind wir in der Tat äußerst erfreut über die neuen Möglichkeiten, die sich uns im Rahmen unserer Kooperation eröffnen werden. Die Spezialkompetenz und die Fertigungsfähigkeiten von Cafro einerseits und die globale Marktpräsenz von Mirka andererseits ergänzen sich in hervorragender Weise. Aufgrund der Bündelung unserer Kräfte prognostiziere ich eine rasche Expansion", so Stefan Sjöberg, CEO von Mirka.

Die in Familienbesitz befindliche Cafro S.p.A. mit Hauptsitz in Como (Italien) ist ein führender Produzent von Diamant- und CBN-Schleifscheiben (kubisches Bornitrid) sowie von PCD- (polykristalliner Diamant) und PCBN- (polykrystallines CBN) Werkzeugen. Für Cafro bietet die Übernahme eine exzellente Gelegenheit für eine weltweites Expansion.

"Diese Entwicklung eröffnet hervorragende neue Chancen für Cafro. Nun kann der nächste Entwicklungsschritt für unser Unternehmen, der Aufbau eines wahrhaft globalen Marktes, erfolgen. Wir haben unsere einzigartigen Produkte und Verfahren im Verlauf der letzten Jahre systematisch entwickelt und sind dabei der einzige Produzent geworden, der eine vollständige Palette an Superschleifmittel-Produkten für die feinmechanische Industrie zur Verfügung stellt. Nun können wir unser Wachstum durch die Kooperation mit Mirka beschleunigen", so Mario Mancina, der neu ernannte Managing Director von Cafro.

Die dritte Generation der Familie Mancina, die Inhaberin von Cafro seit 1955, wird das Cafro Geschäft unter dem Dach der Mirka Group weiterführen.

"Die Übernahme von Cafro bildet einen Grundstein für das Portfolio, das wir nun im Bereich des Präzisionsschleifens aufbauen werden. Die Kunden von Mirka und Cafro werden von einer breiten und umfassenden Angebotspalette an Oberflächenbehandlungs- und Schleiflösungen profitieren", so Stefan Sjöberg abschließend.

ProMan IMAP Finland agierte im Rahmen der Übernahme als Berater des Käufers.

