Die GSMA gab heute die Gewinner der Asia Mobile Awards 2017 bekannt, die am Abend im Rahmen eines Festakts und Galadiners im DaGuan Theatre in Pudong, Shanghai verliehen wurden. Die Auszeichnungen, deren Verleihung von Fernsehstar Bai Xuxu moderiert wurde, würdigen Errungenschaften, herausragende Leistungen und Innovationsgeist im Bereich der mobilen Kommunikation in der Region Asien-Pazifik.

"Wir gratulieren allen Gewinnern und Nominierten der Asia Mobile Awards hier auf dem Mobile World Congress in Shanghai", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Mit den AMO Awards werden nicht nur höchst innovative mobile Technologien, Produkte und Services ausgezeichnet. Die Preise unterstreichen auch die transformative Bedeutung, die der mobilen Kommunikation für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft in dieser äußerst vielfältigen und dynamischen Region zukommt. Wir danken allen unseren Kandidaten, Juroren, Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung bei den 2017 Asia Mobile Awards."

Die Preisträger der 2017 Asia Mobile Awards sind:

Best Mobile App for Media, Entertainment Social

Tata Consultancy Services für die Singapore Marathon App 2016

Best Mobile App for Retail, Commerce, Marketing

SAP für SAP Retail Execution

Best Mobile App for Connected Living

SK Telecom für Smart Home

Best Mobile App for Business

Moneycontrol.com für Moneycontrol Markets on Mobile App

Best Smartphone

Samsung für das Samsung Galaxy S8/S8 Plus

Disruptive Device Innovation

HTC für HTC Vive

Best Mobile Technology Breakthrough Asia

China Unicom für die eSIM-basierte Verbraucher-IoT-Lösung

Best Innovation for LTE to 5G Evolution

SK Telecom und Ericsson für das weltweit erste 5G-vernetzte Auto

Best IoT Innovation for Mobile Networks

Huawei für die Huawei NB-IoT-Lösung

Best Mobile Innovation for Emerging Markets

Ericsson für Ericsson Connected Mangroves, Malaysia

Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs in Asia

Ericsson und Telenor Myanmar für Pure Solar Site

United Nations Development Programme für eVIN

Die Auszeichnung für "Outstanding Contribution to the Asian Mobile Industry" wurde Herrn Shang Bing, Chairman of China Mobile, und Herrn Li Yue, CEO von China Mobile, gestern Abend in einer gesonderten Zeremonie verliehen.

Die Preisträger der 2017 AMO Awards wurden aus 165 Bewerbern und Nominierungen in fünf Kategorien ausgewählt und von über 50 weltweit führenden unabhängigen Experten, Analysten, Journalisten und Akademikern sowie in einigen Fällen von Vertretern der Mobilfunkbetreiber bewertet. Umfassende Informationen zu den AMO Awards finden Sie unter www.asiamobileawards.com.

Zu den Sponsoren und Partnern der 2017 AMO Awards zählen: MIGO Co., Ltd. (offizieller Medienpartner); Huawei (Kategorie-Sponsor, "Social Economic Development"); Gionee und LeEco (unterstützende Sponsoren); KT Corporation (Table-Sponsor); und Asia Pacific Daily, AVING News, CNet, Communications World und Technode (unterstützende Medienpartner).

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

