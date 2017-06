Vereinheitlichte Modellierungsumgebung für hochwertiges Prozessdesign und funktionstüchtige Anwendungen

Process Systems Enterprise (PSE), das Unternehmen für Advanced Process Modelling, führte heute ein signifikantes Update von gPROMS ProcessBuilder ein, der führenden Advanced Process Modelling-Plattform des Unternehmens zur Optimierung von Design und Betrieb von Verarbeitungsanlagen.

gPROMS ProcessBuilder provides a unified modelling environment across the plant, with powerful analysis and optimisation features for dealing with risk and uncertainty (Graphic: Business Wire)